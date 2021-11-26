Тегеран, , 08:11 — REGNUM 25 ноября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил на 20-м заседании Совета глав правительств ШОС, которое состоялось в режиме онлайн, что данный орган является успешным примером стратегического регионального сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохбер поблагодарил государства-члены за то, что они приняли просьбу Ирана о полноправном членстве в текущем году. Он также отметил, что Иран готов завершить процесс своего членства в кратчайшие сроки.

Иранский представитель подчеркнул, что Иран как ответственный член регионального и глобального сообщества обладает многими возможностями, включая устойчивую безопасность и стабильность, богатые энергетические ресурсы, географическую преемственность и национальное единство, а также общие исторические и культурные связи с государствами-членами ШОС.

Первый вице-президент также упомянул о транспортных преимуществах Ирана, обусловленных соседством с Каспийским морем на севере и Персидским заливом на юге, что позволяет государствам-членам подключиться к мировым рынкам.

В соответствии с политикой, объявленной президентом Ибрагимом Раиси, Мохбер заявил, что Исламская Республика Иран придает большое значение укреплению связей со странами региона.