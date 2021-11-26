Тегеран, 26 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. По итогам визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран иранские власти заявили, что агентство намерено вести свою техническую деятельность на основе принципа беспристрастности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 ноября.

В преддверии встречи 29 ноября в Вене (Австрия) между группой стран 4+1 (Великобританией, Францией, Россией, Китаем плюс Германией) и Ираном, Гросси совершил однодневную поездку в Тегеран и провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммадом Эслами, а также министром иностранных дел Хоссейном Амирабдоллахианом.

Глава МАГАТЭ оценил беседу как позитивную и многообещающую, отметив, что обе стороны пытаются достичь удачного завершения предстоящих переговоров.

Эслами, со своей стороны, подчеркнул необходимость соблюдения технических обязательств МАГАТЭ, заявив, что обе стороны достигли консенсуса для урегулирования разногласий, которые возникли между агентством и Ираном в последние недели.

Подчеркнув тот факт, что проблемы между МАГАТЭ и Ираном носят полностью технический характер, глава AEOI сообщил, что генеральный директор организации заявлял, что в ядерной программе Ирана нет никаких признаков отклонения, при этом ядерная деятельность страны осуществляется в соответствии с существующими договорами и правилами.

«Иран полон решимости продолжать свою ядерную программу. Иранцы ожидают, что МАГАТЭ окажет стране помощь в осуществлении инициативы по развитию ядерной энергетики в мирных целях», — отметил Эслами.