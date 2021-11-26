Хабаровск, , 05:38 — REGNUM Возглавлявший администрацию посёлка Де-Кастри Хабаровского края Сергей Георгиевский уволен за то, что получал дивиденды от иностранных компаний. Его отправили в отставку по инициативе прокурора региона, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

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Как рассказал сам глава посёлка, у него были акции компаний «Полиметалла» и Яндекса.

«Я их купил через финансовый механизм одного из крупных российских банков на Московской бирже. Не думал, что вроде бы отечественные компании будут расцениваться в качестве иностранных. Сейчас акции продал. Намерен готовить документы для участия в новом конкурсе на главу Де-Кастринского поселения», — сказал Сергей Георгиевский. Он признался, что не знал о противоречии инвестирования интересам муниципальной службы.

По информации прокуратуры, экс-глава Де-Кастри также получал доход от акций крупных американских IT и нефтегазовых компаний, но в декларации экс-главы посёлка они не указаны.

«По действующему в России антикоррупционному законодательству, это недопустимо. По факту владения главой акций иностранных компаний прокурор направил в совет депутатов Де-Кастринского сельского поселения информационное письмо, что им необходимо принять установленные законом меры в отношении главы муниципалитета. В итоге депутаты приняли решение отправить главу поселения в отставку», — рассказал исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Алексей Барсуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России обсуждался запрет для жителей России покупать акции иностранных компаний. Тогда глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков объяснял, что государство, предоставляя налоговую льготу, рассчитывает, чтобы деньги инвесторов оставались в российской экономике, а не уходили в иностранные юрисдикции.