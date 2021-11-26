Главу в Хабаровском крае отправили в отставку за акции иностранных компаний
Хабаровск, 26 ноября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Возглавлявший администрацию посёлка Де-Кастри Хабаровского края Сергей Георгиевский уволен за то, что получал дивиденды от иностранных компаний. Его отправили в отставку по инициативе прокурора региона, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».
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Как рассказал сам глава посёлка, у него были акции компаний «Полиметалла» и Яндекса.
По информации прокуратуры, экс-глава Де-Кастри также получал доход от акций крупных американских IT и нефтегазовых компаний, но в декларации экс-главы посёлка они не указаны.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России обсуждался запрет для жителей России покупать акции иностранных компаний. Тогда глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков объяснял, что государство, предоставляя налоговую льготу, рассчитывает, чтобы деньги инвесторов оставались в российской экономике, а не уходили в иностранные юрисдикции.