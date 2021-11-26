Тегеран, , 08:05 — REGNUM 25 ноября советник по культуре посольства Исламской Республики Иран в Пакистане заявил, что Аллама Мухаммад Икбал — поэт, творчество которого принадлежит обеим странам, отметив, что мусульманский философ является прочным культурным мостом между Ираном и индийским субконтинентом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эхсан Хазаи сделал эти замечания, выступая на заключительном заседании двухдневной международной конференции под названием «Актуальность мыслей Икбала в наше время», организованной Национальным университетом современных языков (NUML) в Исламабаде.

Культурное мероприятие проводилось в ознаменование 144-летия Алламы Икбала, мусульманского философа и национального поэта Пакистана.

По этому случаю на мероприятии присутствовали профессора персидской литературы, студенты, преподаватели различных пакистанских университетов и некоторые иностранные деятели.

Советник по культуре Ирана заявил: «В стихах Икбала есть нечто, создающее связь между двумя дружественными и братскими народами Ирана и Пакистана. Усилия этого мусульманского поэта по объединению мусульман и популяризации персидского языка заслуживают похвалы».

Он отметил, что персидский язык ещё жив на огромном субконтиненте благодаря драгоценным произведениям поэта.