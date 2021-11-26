Тегеран, 26 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. 25 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) обладает большими возможностями для содействия достижению исламского единства, сохранению святынь и следованию исламским принципам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде сделал эти замечания, говоря о текущей ситуации в области сотрудничества между Исламской Республикой Иран и ОИС, говорится в сообщении информационного центра министерства иностранных дел.

Он также выразил надежду, что ОИС в период пребывания на посту нового генерального секретаря станет свидетелем дальнейших усилий в соответствии с общими интересами исламской уммы и государств-членов.

Затем пресс-секретарь поздравил Хусейна Ибрагима Таху с избранием на пост генерального секретаря ОИС и пожелал ему успехов. Как отметил Хатибзаде, Ибрагим Таха направил отдельные послания президенту и министру иностранных дел Ирана, выразив готовность к укреплению сотрудничества с Исламской Республикой.

В другом месте пресс-секретарь высоко оценил усилия, предпринятые бывшим генеральным секретарем ОИС.

В конце своего выступления официальный представитель МИД Ирана призвал использовать возможности ОИС с целью укрепления многостороннего сотрудничества.