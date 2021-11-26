26 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

25 ноября 2021 года во время аварии на шахте “Листвяжная” в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей. В больнице находятся 32 пострадавших шахтёра, два из них в реанимации, их состояние тяжёлое, остальные — лёгкой и средней степени тяжести. В целом 37 шахтёров госпитализировано, 12 лечатся амбулаторно. В настоящее время задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка шахты. Расследование уголовного дела продолжается. Причины трагедии устанавливаются.

Анна Алябьева, , 07:30 — REGNUM Кузбассовцы уже устали терять детей и мужей. Об этом они говорят в социальных сетях, обсуждая трагедию, которая произошла накануне на шахте «Листвяжная». Соболезнования публикуются во всех социальных сетях под постами об аварии.

Штаб у шахты «Листвяжная» Администрация правительства Кемеровской области

«Люди, что делать, как же жить-то дальше, уже устали терять детей, мужей, слезы не успевают высыхать на глазах, дети сиротеют, жены вдовеют. Вроде мирное должно быть время, а люди гибнут, как на войне», — написал подписчик «News.kemerovo» в Instagram под ником nikishina5634.

«Господи, какое горе! Опять люди Кузбасса в огне и дыму гибнут. Массово! Только бы не попёр опять народ на площади…» — высказалась Евгения Селеткова в комментариях под постом губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва о посещении горняков «Листвяжной», которые сейчас находятся в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, в соцсети Facebook.

В то же время люди до сих пор не могут поверить, что погибли 52 человека.

«Губернаторская пресс-служба, пожалуйста, прокомментируйте, правда ли это про 52 погибших? Чтоб не было как с «Зимней вишней», когда больше суток официальные данные и народные — те, что сообщались в сети — существенно отличались. Сегодня в Кузбассе многие не спят и плачут», — просят подписчики главы региона.

Шахта Листвяжная. Помощь шахтёрам Ako.ru

Напомним, что ранее ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило, что в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей.

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«Шахтёр — это воин, а война с природой — это неизвестная война! Соболезную родным и близким погибших шахтёров», — отметил Василий Ануфриев.

«Первомайская», «Распадская», «Листвяжная»… До каких пор? Светлая память», — спросила пользователь Женя Кузьмина в паблике «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята, Воронеж тоже с вами, всей душой скорбим о погибших и надеемся на чудо», — отметила там же Екатерина Никулина.

Соболезнования в комментариях приходят со всей России — от жителей Воркуты, Челябинска, Ленинградской области, Москвы, Таганрога, Тулы, Донбасса, Орла.

Скорбят вместе с кузбассовцами и жители других стран.

Так ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» своему российскому коллеге Владимиру Путину.

«А сколько человек выжило? Выжившие есть? Это тяжелая ситуация была на шахте, но сейчас есть и выжившие люди, которым надо помочь выздоравливать. Их больше. Более того, говорю как человек перенёсший потерю близких (мои тоже шахтёры, но погибли на Донбассе, а кое-кто и от коронавируса), сейчас надо реально сосредоточиться на помощи выжившим, чтобы никто больше не умер», — считает Сергей Комаревцев.

Ведётся эвакуация рабочих Ako.ru

Отметим, что сейчас в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком находятся 32 пострадавших шахтёра, два из них — в реанимации, их состояние тяжёлое, остальные — лёгкой и средней степени тяжести. В целом 37 шахтёров госпитализировано, 12 лечатся амбулаторно.

«Начальство карманы набивает. Чиновники набивают. А работяги помирают. Царствия небесного. Сил и терпения родным и близким», — сказал Виталий Костиков.

«Сейчас, как и всегда, накажут «работяг»! А вышестоящие начальники выйдут «сухие». У нас как в шахтах заходят мужики на смену, показывает метан выше нормы. Всё равно идём и работаем, иначе уволят. То есть выбора нет, семью кормить надо. А потом мы как всегда после драки кулаками машем. Сразу с Москвы комиссию вызываем. А изначально нельзя вызвать людей, чтобы всю шахту прошерстили на технику безопасности. Соболезнования родным! Терпения! Сил!» — высказалась Настя Лазаренко.

Цитата из видео В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке Sledcom.ru

В настоящее время задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка кузбасской шахты «Листвяжная». Они задержаны рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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«Как тяжело после случившегося отправлять сыновей в шахту. Уходят на смену, всю ночь не спишь, как бы чего…» — подчеркнула Ирина Васильева в комментариях у губернатора региона Сергея Цивилёва в соцсети «ВКонтакте».

А Анна Верховых там же подметила, что «25 становится датой траура, несмотря на месяц».

Напомним, что 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл взрыв. На момент задымления в шахте находилось около 287 человек. Погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей. По предварительным данным, произошло задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.

Молодежный совет ООО «Шахта Листвяжная». Вконтакте

25 марта 2018 года произошёл пожар в кузбасском ТЦ «Зимняя вишня». Погибли 60 человек, из них 37 детей.

В связи с аварией на шахте «Листвяжная» губернатор Сергей Цивилёв объявил днями траура 26, 27 и 28 ноября.