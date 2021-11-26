Вашингтон, , 05:27 — REGNUM В сборнике Uncharted: Legacy of Thieves версии переизданий игр для Playstation 5 и ПК могут лишиться многопользовательского режима. Об этом 26 ноября сообщает портал Video Games Chronicle (VGC).

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Журналисты издания пришли к такому выводу, изучив информация на сайте ESRB (Entertainment Software Rating Board — НКО, определяющее возрастные рейтинги для видеоигр). На странице проекта упоминается, что в играх набора не будет «интерактивных элементов», которые подразумевают взаимодействие пользователей. PlayStation и студия Naughty Dog пока не подтвердили официально эту информацию.

Ожидается, что в сборник Uncharted: Legacy of Thieves войдут ремастеры (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) игры Uncharted 4: A Thief's End и дополнения Uncharted: The Lost Legacy. Пока нет информации о том, когда состоится релиз.

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