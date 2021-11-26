Варшава, , 05:26 — REGNUM Самую древнюю на территории Евразии подвеску из слоновой кости нашли археологи в польской пещере Стайня. Об этом 25 ноября сообщил научный журнал Scientific Reports.

Археология

С помощью радиоуглеродного анализа было установлено, что украшение изготовлено около 41 500 лет назад, в эпоху раннего верхнего палеолита. Толщина подвески всего 3,7 мм, это, по мнению учёных, говорит о высоком мастерстве древнего ювелира. В кулоне проделано сквозное отверстие и он украшен орнаментом из более 50 точек-отметин, расположенных в виде петли.

Уточняется, что кулон является самым древним орнаментированным украшением из найденных на территории Евразии. Учёные считают, что появление орнамента на изделиях говорит о появлении абстрактного мышления у людей в эпоху палеолита. Археологи предполагают, что узор на кулоне может представлять из себя счётную табличку, либо диаграмму фаз Луны.

Отмечается, что сходные с найденным кулоном украшения были найдены антропологами в разных регионах Европы. Это может указывать на то, что традиции изготовления этих предметов появились в нескольких местах сразу, а не в одной точке, как это считалось ранее.

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