Оттава, , 05:10 — REGNUM Канадское министерство обороны исключило американскую корпорацию Boeing из конкурса на новый истребитель для ВВС Канады, передает телеканал CBC со ссылкой на осведомленные источники.

Канада

По их данным, истребитель Super Hornet не соответствует техническим требованиям ВВС Канады. Поэтому теперь канадское военное ведомство будет выбирать между F-35 от американской корпорации Lockheed Martin и Gripen от шведской Saab. Победитель этого конкурса и займет место основного истребителя канадских ВВС. Общая сумма контракта оценивается в 19 млрд канадских долларов (около $15 млрд).

В апреле 2021 года сообщалось, что минобороны Канады намерено выбрать новый истребитель в качестве основного для военно-воздушных сил страны. Предполагается, что замена боевых машин начнется в 2025 году.