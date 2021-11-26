Владивосток, 26 ноября 2021, 04:58 — REGNUM Очередной циклон принесёт во Владивосток обильные осадки, скорее всего в виде снега. О таком прогнозе сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай, пишет «Восток-Медиа».
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От того, через какую часть Приморья будет проходить циклон, будет зависеть, накроет ли город ледяным дождём. Пока наиболее вероятный прогноз таков: циклон выйдет немного восточнее Владивостока, ветер станет северным, быстро похолодает и температура воздуха понизится до нуля быстрее, чем прекратятся осадки. Снега должно выпасть много.
Как сообщало ИА REGNUM, последствия обильного снегопада на этой неделе устраняли в Амурской области и Еврейской автономии. В столице ЕАО Биробиджане снегопад на три дня полностью парализовал работу общественного транспорта, были также прекращены рейсы междугородних городских автобусов.