Владивосток, , 04:58 — REGNUM Очередной циклон принесёт во Владивосток обильные осадки, скорее всего в виде снега. О таком прогнозе сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай, пишет «Восток-Медиа».

Снегопад Павел Редин © ИА Красная Весна

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«Может получиться букет неблагоприятных явлений: интенсивный дождь — интенсивный снег — штормовой ветер — гололед, гололедица, снежный накат со всеми вытекающими последствиями. С продвижением циклона на север в западной части Приморья будет наблюдаться интенсивный снег и метель, в восточной части дождь, переходящий в интенсивный снег», — отметил Борис Кубай.

От того, через какую часть Приморья будет проходить циклон, будет зависеть, накроет ли город ледяным дождём. Пока наиболее вероятный прогноз таков: циклон выйдет немного восточнее Владивостока, ветер станет северным, быстро похолодает и температура воздуха понизится до нуля быстрее, чем прекратятся осадки. Снега должно выпасть много.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия обильного снегопада на этой неделе устраняли в Амурской области и Еврейской автономии. В столице ЕАО Биробиджане снегопад на три дня полностью парализовал работу общественного транспорта, были также прекращены рейсы междугородних городских автобусов.