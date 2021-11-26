Щелковский район, Московская область, , 04:55 — REGNUM Рысь по кличке Шакира, сбежавшая накануне во время прогулки, сама вернулась к хозяевам в Московской области. Об этом 26 ноября рассказали сами хозяева животного в социальных сетях.

Рысь (сс) Wildfaces

Инцидент произошёл в СНТ подмосковного муниципального образования Щелковский. Хозяйка рыси рассказала, что хищница сбежала во время пристёгивания поводка, испугавшись какого-то резкого звука. Самостоятельно найти животное владельцам не удалось, при этом они не беспокоились о том, что животное может на кого-то напасть.

Жителей Щелковского шоссе и прилегающих населенных пунктов предупреждали о свободно гуляющем в окрестностях хищнике. В настоящее время рысь уже вернулась домой и хозяева заперли её в вольере. Как отметила владелица животного, рыси территориальны и не уходят далеко от места проживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Благовещенске рысь была замечена на автобусной остановке.

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