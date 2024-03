Кэри, США, 26 ноября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Администрация Epic Games Store назвала игру, которую онлайн-магазин раздаст бесплатно в честь празднования в США Дня благодарения. Информация была опубликована 26 ноября на странице платформы.

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

Геймеры получили возможность добавить в свою библиотеку симулятор охотника thehunter: Call of the Wild. Акция продлится до 2 декабря 2021 года. В этот день Epic Games Store начнёт бесплатно раздавать асимметричную многопользовательскую игру в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов) Dead by Daylight и игру While True: Learn (), которая позволяет геймерам познакомиться с технологией машинного обучения.

Напомним, разработкой thehunter: Call of the Wild занимается студия Expansive Worlds. Релиз игры состоялся 16 февраля 2017 года. На рейтинговом сайте Metacritic проект получил оценку 64 балла (из 100) от критиков и 7,1 балла (из 10) от рядовых пользователей.