Биробиджан, 26 ноября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В Биробиджане, где за трое суток выпала двухмесячная норма осадков, к расчистке снега привлекли осуждённых, отбывающих наказания в городской колонии №4. Заключённые очищают от снега и наледи площадки у подъездов жилых домов, тротуары и автомобильные стоянки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе УФСИН России по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

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По словам начальника изолированного участка исправительного центра при колонии-поселении Никиты Коновалова, осужденные осознают значимость своей работы и трудятся добросовестно.

Мэр Биробиджана Александр Головатый также поблагодарил за расчистку улиц волонтёров, студентов городских учебных заведений и спортсменов. Он также подчеркнул, что в расчистку снега активно включились предприниматели и компании Биробиджана, активисты жилищных товариществ.

«Каждому, кто помогал вытаскивать автомобили, переносил через сугробы чужих детей, позаботился о пожилых соседях, огромное вам спасибо! Вы — Люди с большой буквы!», — написал Александр Головатый в своём аккаунте Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане не хватает людей и техники для очистки улиц от снега. За трое суток в городе выпала двухмесячная норма осадков. В городе была парализована работа общественного транспорта, вводился режим ЧС.