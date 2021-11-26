Кемерово, 26 ноября 2021, 04:36 — REGNUM В Кемеровской области задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка шахты «Листвяжная», где накануне произошла авария. Об этом сообщило региональное управление СКР.
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«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), следственными органами задержаны следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», — уточнили в ведомстве.
Уже установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, «в результате чего произошло газодинамическое явление, пошло задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись».
В ближайшее время задеранным будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.