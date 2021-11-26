Кемерово, 26 ноября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка шахты «Листвяжная», где накануне произошла авария. Об этом сообщило региональное управление СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

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"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), следственными органами задержаны следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», — уточнили в ведомстве.

Уже установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, «в результате чего произошло газодинамическое явление, пошло задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись».

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.