Луксор, Египет, , 04:31 — REGNUM Торжественное открытие трёхметровой аллеи сфинксов после длительной реставрации состоялось в египетском Луксоре. Церемония открытия транслировалась 25 ноября в прямом эфире по египетскому телевидению.

Войцек Kоссак. Бонапарт и Сфинкс

В первозданном виде была восстановлена Аллея сфинксов, соединяющая Карнакский и Луксорский древнеегипетские храмы. Масштабная церемония открытия продолжалась около двух часов, в ней были задействованы в качестве антуража древнеегипетские храмы. В гала-концерте по случаю открытия Аллеи сфинксов принимали участие известные артисты Египта, а завершилась церемония открытия праздничным салютом.

Аллея сфинксов, или Тари-аль-Кибаш, длиной 2 700 м и шириной семь метров, служила местом торжественных шествий во время религиозных празднеств. Последняя реставрация, благодаря которой Аллее был возвращён первоначальный облик, началась в 2010 году. Были снесены незаконные постройки, расчищен участок пути, упоминавшийся в древних текстах. При археологических раскопках из-под толщи песка были извлечены десятки считавшихся утерянными сфинксов.

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