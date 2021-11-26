Нью-Йорк, США, 26 ноября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Студия Rockstar Games в очередной раз раздала внутриигровую валюту игрокам многопользовательской игры GTA Online. Объявление было опубликовано 25 ноября на twitter-странице компании.

Игра GTA V

«Сезон розыгрышей сейчас в самом разгаре, и вы получите особый подарок в виде 500 тыс. GTA-долларов», — написали разработчики на своём сайте. Они отметили, что геймерам нужно лишь зайти в игру «на этой неделе» и средства поступят на их счёт в течение 72 часов. Акция начнётся 2 декабря 2021 года.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1463885397625393152

Отметим, что Rockstar Games также выпустила к GTA Online очередное обновление. Оно, в частности, добавило в игру возможность получить статую пантеры (Panther Statue) при первом прохождении миссии The Cayo Perico Heist.