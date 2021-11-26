Вашингтон, 26 ноября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. С просьбой признать сертификаты о вакцинации российской вакциной «Спутник V» обратилась к властям США американская торговая палата (AmCham). Об этом 25 ноября сообщает издание «Известия».

Ako.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Как пояснил президент американской торговой палаты Алексис Родзянко, для въезда в США нужна виза и сертификат о вакцинации препаратом, прошедшим одобрение ВОЗ, либо американским регулятором. «Спутник V» до сих пор не получил одобрения ВОЗ, поэтому привитые «Спутником V» граждане не могут попасть в США.

AmCham обратилась в Госдеп с просьбой признать действительными сертификаты о вакцинации российской вакциной «Спутник V» для деловых поездок. По данным Родзянко, документ был принят на рассмотрение.

Отмечается, что Минздрав России в октябре уже предложил США проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что иностранная компания AstraZeneca планирует подать заявку на одобрение в России своей вакцины от COVID-19.