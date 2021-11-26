Кемерово, 26 ноября, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посетил пострадавших в аварии на «Листвяжной», которые сейчас находятся в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтёров в городе Ленинск-Кузнецкий. Он также поговорил обсудил с врачами состояние горняков.

Сергей Цивилёв/ Facebook Сергей Цивилев посетил горняков «Листвяжной», которые сейчас находятся в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком

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«Посетил горняков «Листвяжной», которые сейчас находятся в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Ребята молодцы, держатся хорошо, несмотря на случившееся. Настоящие шахтеры, переживают за товарищей. Честно им все рассказал, что известно на данный момент. Сейчас наша задача — оказать всем максимальную помощь. Как только станет возможно, возобновим спасательную операцию на шахте, — рассказал Цивилёв на своей странице в Facebook. — Заслушал доклады врачей о состоянии пострадавших».

Отметим, что в учреждении находятся 32 пострадавших: двое в реанимации в тяжелом состоянии, у других — легкая и средняя степени тяжести. Всего госпитализировали 37 шахтеров, 12 получают лечение амбулаторно.