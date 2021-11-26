Москва, , 03:59 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от Минобороны России, которое требует взыскать свыше 363 млн рублей с подведомственного ему юрлица — ФГУП «102 Предприятие электрических сетей». Иск пока не принят к производству и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявление подано 25 ноября 2021 года. Сумма претензий по иску составляет 363 218 726,18 рубля.

Ответчик базируется в Севастополе и предоставляет услуги энергоснабжения.

Помимо этого, министерство 25 ноября подало свыше 20 финансовых исков к «Главному военно-строительному управлению по специальным объектам», которое является подрядчиком ряда важных объектов в Приамурье. Сумма претензий ведомства к этому госпредприятию исчисляется уже миллиардами рублей.

В этот же день компания «Роснефть» через суд потребовала взыскать с Минобороны 735 тыс. рублей. Заявление пока не принято судом, детали не сообщались.