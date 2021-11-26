Бразилиа, 26 ноября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Власти Бразилии отказались вводить требование по обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции от приезжающих в республику, заявил глава бразильского минюста Андерсон Торрес, сообщает газета Folha de S.Paulo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

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«Это не нужно. Он не предотвращает заражение», — подчеркнул министр.

При этом ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) выпустило новые рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. Среди них содержалось требование ограничить въезд на территорию республики лицам, не привитым против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Anvisa одобрила применение бустерных доз вакцин против коронавирусной инфекции для совершеннолетних жителей страны. Для ревакцинации в Бразилии разрешили американские препараты от компании Prizer.