Москва, 26 ноября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Подконтрольное департаменту информационных технологий Москвы (ДИТ) ГКУ «Информационный город», известное как разработчик приложения «Социальный мониторинг», объявило IT-тендер со стартовой ценой более 937 млн рублей. И это только за вторую очередь проекта. Исполнитель должен будет выполнить работу по развитию государственных информсистем и отдельных элементов инфраструктуры. Речь пойдёт о системах, которые обеспечивают взаимодействие органов исполнительной власти столицы и организаций при предоставлении госуслуг и исполнении госфункций, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

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Итоги тендера подведут 29 декабря 2021 года. Максимальная стоимость контракта — 937 995 985 рублей. Оплатят работы из бюджета Москвы.

На реализацию пожеланий заказчика будет отведено 700 календарных дней с момента заключения контракта.

Техническое задание расписано на 70 страницах. Уточняется, что развивать нужно четыре системы: автоматизированную систему управления регистрами, единую технологическую платформу межсистемного взаимодействия, систему мониторинга и анализа предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, а также систему «Централизованное хранилище электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью».

Напомним, ранее ДИТ объявил закрытый конкурс, в рамках которого будет отобран разработчик для создания информационно-аналитической системы пенсионного и социального обеспечения УФСБ России по Москве и Подмосковью. За это готовы заплатить почти 34 млн рублей.