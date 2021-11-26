Киев, 26 ноября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Водитель и двое пассажиров такси погибли в результате ДТП с перевернувшейся фурой в украинском городе Харькове. Об этом 25 ноября сообщает издание Newsroom.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём на перекрёстке кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Nubira, двигаясь на зелёный свет светофора, столкнулся с большегрузом MAN с полуприцепом, который двигался на запрещающий сигнал светофора.

После столкновения произошло опрокидывание фуры на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. В результате аварии погибли водитель такси и двое его пассажиров: женщина 49 лет и её внучка 3−4 лет. Ещё три человека были госпитализированы.

Водитель фуры задержан, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств трагедии.

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