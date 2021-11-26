Кемерово, 26 ноября 2021, 03:35 — REGNUM В Кемеровской области состоялось заседание штаба по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная». В нем участвовали врио главы МЧС России Александр Чуприян, губернатор региона Сергей Цивилёв, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий и заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Об этом сообщило региональное правительство.

Заседание штаба по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная
Заседание штаба по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная
Администрация правительства Кемеровской области

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В городской администрации уточнили, поисково-спасательные работы приостановлены, идёт разработка дальнейшего плана действий.

«Сейчас работает большая группа специалистов, в том числе московских. План будет разрабатываться на базе оценки обстановки в шахте. Сейчас ждём до утра, анализируем, занимаемся прогнозами, будем сравнивать прогнозные планы с реальной обстановкой и детально корректировать весь план действий. Все, что в наших силах, мы сделаем», — прокомментировал Цивилев.

Он подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь со стороны Правительства Российской Федерации, правительства Кузбасса, муниципалитета.