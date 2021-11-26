Кемерово, , 03:35 — REGNUM В Кемеровской области состоялось заседание штаба по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная». В нем участвовали врио главы МЧС России Александр Чуприян, губернатор региона Сергей Цивилёв, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий и заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Об этом сообщило региональное правительство.

Заседание штаба по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная Администрация правительства Кемеровской области

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В городской администрации уточнили, поисково-спасательные работы приостановлены, идёт разработка дальнейшего плана действий.

«Сейчас работает большая группа специалистов, в том числе московских. План будет разрабатываться на базе оценки обстановки в шахте. Сейчас ждём до утра, анализируем, занимаемся прогнозами, будем сравнивать прогнозные планы с реальной обстановкой и детально корректировать весь план действий. Все, что в наших силах, мы сделаем», — прокомментировал Цивилев.

Он подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь со стороны Правительства Российской Федерации, правительства Кузбасса, муниципалитета.