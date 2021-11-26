Нейпьидо, 26 ноября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. На территории Мьянмы вблизи границы с Индией утром 26 ноября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Мьянма

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 06:15 по местному времени (02:45 мск), располагался в 16 километрах к северо-западу от города Хакха (20 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 км.

О возможных разрушениях и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,3 произошло на островах Санта-Крус (Соломоновы острова) в Тихом океане.