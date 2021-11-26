Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Продолжительную войну на территории Европы армия России неспособна из-за ограниченных логистических возможностей. Об этом 25 ноября пишет военный аналитик Алекс Вершинин в статье для американского издания War on the Rocks.

Россия угрожает существованию США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению автора, повреждение ключевых железнодорожных узлов в приграничных с Россией районах создаст огромные сложности в снабжении российской армии, если она захочет воевать с Европой. Вершинин указал и на различия в ширине железнодорожной колеи в России и в Европе, которые тоже могут создать трудности в логистике.

Журналист делает вывод, что Россия способна развязать молниеносную войну у своих границ, но в случае полномасштабных военных действий на территории Европы возможности российской армии ограничены. Кроме того, автор утверждает, что оттягивание российской армии от ее крупных логистических узлов позволит силам НАТО нарастить преимущество в зоне конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению Bloomberg, российский газопровод «Северный поток — 2» будет гарантированно уничтожен в случае полномасштабного вторжения России на Украину.

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