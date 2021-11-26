Краснодар, 26 ноября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края вновь отложил заседание по иску министерства транспорта и дорожного хозяйства региона к ряду компаний, которые, не являясь таксомоторными, работали в этой сфере. Слушания намечены на 12 января 2022 года. А дело в отношении компаний «Яндекс.Такси» и «Яндекс» о запрете «деятельности по предоставлению услуг службы заказа такси» выделено в отдельное производство и будет рассмотрено арбитражем Москвы. Предварительные слушания намечены на 9 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Яндекс. Такси

Данный судебный спор был начат министерством, чтобы ввести запрет на передачу заказов компаниям, у которых нет разрешений на перевозку пассажиров и багажа. Изначально ответчиками выступали юрлица из дивизиона «Яндекса» и ряд фирм, которые по основному виду деятельности не относятся к таксомоторным компаниям.

В ходе спора компании «Яндекса» выдвинули ходатайство о выделении дела в отношении них в отдельное производство и передаче его в арбитраж Москвы. Ходатайство удовлетворили. Судья уточнил, что «сам по себе факт одновременного осуществления ответчиками определенной экономической деятельности на территории Краснодарского края не означает материально-правовой однородности основания обязанностей либо обязательств» и передал часть претензий «в территориально компетентный арбитражный суд».

Это разбирательство важно тем, что может стать прецедентом для законодательно неотрегулированного рынка агрегаторов такси.

К «Яндекс.Такси» на сегодня есть претензии как от клиентов, так и от надзорных органов. Между тем представители ООО в свою очередь, в том числе и в судах, заявляют, что юрлицо всего лишь предоставляет информационные услуги. То есть ни за что не отвечает?

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Напомним, также на сегодня есть претензии и к головной компании дивизиона — ООО «Яндекс», владельцы которого «прописаны» в офшоре. Там же базируются и собственники «Яндекс.Такси». Бенефициаром компаний называют олигарха Аркадия Воложа, который ранее оформил для своей семьи паспорта Мальты.

Как сообщало ИА REGNUM, в арбитраже Москвы продолжается рассмотрение дела, в рамках которого «Яндекс» пытается оспорить позицию ФАС в деле о дискриминации IT-гигантом сторонних сервисов в поисковике. Слушания по нему вновь отложены, на этот раз на 24 декабря 2021 года. Ходатайство заявил истец «в целях мирного урегулирования спора».