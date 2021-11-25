Хартум, 26 ноября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Не менее 43 человек погибли в ходе столкновений в суданском штате Западный Дарфур, говорится в отчете управления по координации гуманитарной миссии в Судане при ООН.

Судан

«17 ноября разгорелся конфликт между арабскими кочевниками и фермерами из племени Мессерийя Джебель», — уточнили в организации.

По их данным, в результате столкновений были убиты не менее 43 человек, еще 46 деревень сожжены и разграблены. Пока сведений о числе пострадавших не поступало. При этом уже имеются сведения о пропавших без вести, в том числе и детях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти штата Западный Дарфур обвинили правительственные войска в совершении нападения в район Джебель Мун. По их данным, в ходе столкновений погиб 21 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести.