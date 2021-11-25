Вашингтон, 26 ноября, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Вторая за прошедший месяц делегация конгрессменов из США посетила Тайвань, сообщает газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По ее данным, пятеро членов Демократической и Республиканской партий США прибыли на остров на военном самолете C-40 Clipper. Возглавил американскую делегацию демократ Марк Токано. Ожидается, что 26 ноября они встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэня, а также проведут переговоры с главой военного ведомства острова.

При этом американская сторона подтвердила факт прибытия делегации из США. Представительство Соединенных Штатов в Тайбэе подчеркнуло, что обсуждаться будут вопросы безопасности в регионе. Уточняется, что ранее этот визит не афишировался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном визите очередной американской делегации на Тайвань заявляли источники агентства Reuters. По их данным, представители США будут обсуждать вопросы защиты острова от угроз со стороны материкового Китая.