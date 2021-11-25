Оттава, 26 ноября, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в стрельбе на улицах муниципалитета Вандерхуф в канадской провинции Британская Колумбия задержан сотрудниками полиции. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба местного отделения полиции.

Оружие

Днём 25 ноября неизвестный мужчина, проезжая мимо сотрудников полиции, нацелил на офицеров длинноствольное оружие, а затем попытался скрыться. Сотрудники полиции непродолжительное время преследовали подозреваемого. Подозреваемый протаранил своим автомобилем полицейскую машину, после чего был задержан.

Вооружённые офицеры вытащили подозреваемого из автомобиля и доставили в отделение полиции. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате стрельбы в городе Калгари в канадской провинции Альберта.