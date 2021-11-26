Москва, 26 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Москве завершил работу первый акселератор креативных индустрий для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом 26 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Expbiz.ru Бизнес

Открытую образовательную программу акселератора прошли 590 человек. В основной программе участвовало около 90 сильнейших команд, а всего заявки подали 207 коллективов. Программа акселерации включала шесть треков: «Исполнительское искусство», «Мода и дизайн», «Рекламные технологии», «Издательское дело / новые медиа», «Архитектура», «Искусство и музыка».

«В финальную часть прошли 38 команд, они представили свои проекты потенциальным партнерам и инвесторам. Предпринимателям удалось заключить контракты с крупными игроками, заметно увеличить продажи. Некоторые из них договорились о сотрудничестве с другими участниками. Помимо прочего, акселератор помог им определить свои сильные стороны и выбрать направление для развития», — сказала Сергунина.