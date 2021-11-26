Кемерово, , 02:32 — REGNUM В Кемеровской области по распоряжению губернатора Сергея Цивилёва все предприятия, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

Напомним, что накануне, 25 ноября, на кузбасской шахте «Листвяжная» произошёл взрыв. На момент задымления в шахте находилось порядка 287 человек.

В результате аварии погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей.

Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В шахте «Листвяжная» число погибших дошло до 52. Выживших нет