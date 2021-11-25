Прага, 26 ноября, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации вводится с 26 ноября в Чехии из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике, 25 ноября сообщила газета Mlada fronta DNES со ссылкой на чешского премьер-министра Андрея Бабиша.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

ЧС будет действовать 30 дней. Глава правительства отметил, что Палата депутатов Чехии уже проинформирована об указанном решении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября у чешского президента Милоша Земана выявили коронавирусную инфекцию. Это произошло в день выписки главы государства из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находился на лечении цирроза.