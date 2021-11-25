Фор-де-Франс, Франция, 26 ноября, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Комендантский час был введен на острове Мартиника (заморская территория Франции в Карибском море) для пресечения беспорядков, 25 ноября сообщили в пресс-службе префектуры этого французского региона.

Loavesofbread Уличные беспорядки

Ограничения действуют с 19:00 до 05:00 по местному времени (с 02:00 до 12:00 мск). Комендантский час обещают отменить после «восстановления спокойствия». В сообщении также отмечается, что префект Мартиники Станислас Казель решительно осуждает акты насилия, происходящие в регионе.

С 22 ноября на острове вспыхивают беспорядки, причинами которых являются социальный кризис и протесты против введения ковидных пропусков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября на французском острове Майотта в Индийском океане группа неизвестных попыталась сжечь здание мэрии и полицейский участок в коммуне Кунгу.