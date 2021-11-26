Киев, , 02:03 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считает, что постоянной военной угрозы от России не существует, заявил 25 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов President.gov.ua

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Таким образом он отреагировал на слова руководителя главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилла Буданова, который заявил, что «угроза со стороны РФ есть всегда» и что «речь идет о прямом вторжении».

«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что до ожидаемого вторжения должны произойти «определённые вещи», которые пока не происходят, поэтому в Киеве следят за ситуацией.

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