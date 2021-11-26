Монако, , 01:58 — REGNUM 25 ноября в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в матче пятого тура группы B Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над испанским «Реал Сосьедадом» со счетом 2:1.

Александр Головин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На экваторе первого тайма счет открыл немецкий нападающий Кевин Фолланд — 1:0. Голевую передачу записали на Александра Головина. Через семь минут форвард сборной Швеции Александер Исак восстановил равновесие в счете — 1:1. На 38-й минуте Юссуф Фофана вновь вывел хозяев вперед после передачи Бенуа Бадиашиле — 2:1.

Единственную красную карточку на 89-й минуте встречи забил французский фланговый нападающий Юссуф Фофана. На матче работала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 68'), Энрике, Сидибе, Лукас, Головин (Матазо, 90'), Фофана, Диоп (Мартинш, 76'), Бен-Йеддер (Боаду, 76'), Фолланд (Матсима, 90').

«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа (Горосабель, 46'), Элустондо, Муньос, Ле Норман, Субименди, Мерино (Илмаз, 66'), Сильва (Мугуруза, 46'), Оярасабаль, Янузай (Португез, 76'), Исак (Серлот, 73').

Статистика матча («Монако"/ «Реал Сосьедад»)

Удары 13/13

Удары в створ 5/2

Владение 42%/58%

Угловые 5/5

Нарушения 17/9

«Монако», набрав одиннадцать очков, укрепился на первой строчке в таблице группы B. «Реал Сосьедад» с шестью очками опустился на третье место.