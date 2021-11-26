Лестер, Великобритания, , 01:52 — REGNUM 25 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер Сити» в матче предпоследнего пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал уверенную победу над польской «Легией» со счетом 3:1.

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

Первый мяч в дебюте встречи забил 23-летний форвард сборной Замбии Патсон Дака после передачи Харви Барнса — 1:0. Через 10 минут Джеймс Мэддисон удвоил преимущество «лис» в счете — 2:0. На 27-й минуте защитник гостей Филлип Младенович сократил отставание «Легии» в счете — 2:1. Голевую передачу записали на Махира Эмрели. Через шесть минут Вилфред Ндиди установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Лестер Сити"/ «Легия»)

Удары 12/9

Удары в створ 4/5

Владение 56%/44%

Угловые 8/7

Нарушения 17/10

Составы команд:

«Лестер Сити»: Шмейхель, Сеюнджю, Даниэль, Кастань, Томас, Ндиди, Лукман (Олбрайтон, 85'), Сумаре (Дьюсбери-Холл, 62'), Мэддисон (Перес, 62'), Барнс, Дака (Ихеаначо, 85').

«Легия»: Мишта, Виетска, Рибейро, Йоханссон (Холовня, 46'), Младенович (Скибицкий, 71'), Енджейчик, Мартинш (Челхака, 71'), Мучи, Лукиньяс (Пекхарт, 78'), Слиш, Эмрели (Влодарчик, 78').

«Лестер», одержав вторую победу в группе, набрал восемь очков и поднялся на первую позицию в группе C. «Легия» с шестью очками опустилась на последнее место.