Берлин, , 01:43 — REGNUM Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас 25 ноября поздравил сопредседателя партии «зелёных» Анналену Бербок с тем, что она возглавит внешнеполитическое ведомство страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twiter.

Анналена Бербок Tobias Specht

Хайко Маас «Поздравляю дорогая Анналена Бербок! Когда вы станете министром иностранных дел, МИД впервые будет возглавлять женщина. Спустя 151 год самое время! Представлять Германию в мире — это и честь, и вызов».

Напомним, что перераспределение министерских постов в новом коалиционном правительстве Германии проводится в соответствии с соглашением между Социал-демократической партией Германии, либеральной Свободной демократической партией и «зелёными». Бербок, которая по соглашению должна возглавить МИД, известна крайне критическим отношением к России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сопредседатель партии «зелёных» Анналена Бербок возглавит МИД в новом коалиционном правительстве Германии, её коллега по партии Роберт Хабек станет министром по делам климата и экономики. «Зелёные» также возглавят ведомства по охране окружающей среды, по делам семьи, пожилых людей и молодёжи. Министерствами здравоохранения и обороны будут руководить социал-демократы.

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