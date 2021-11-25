Глава МИД Германии поздравил свою преемницу от «зелёных»
Берлин, 26 ноября, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас 25 ноября поздравил сопредседателя партии «зелёных» Анналену Бербок с тем, что она возглавит внешнеполитическое ведомство страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twiter.
Напомним, что перераспределение министерских постов в новом коалиционном правительстве Германии проводится в соответствии с соглашением между Социал-демократической партией Германии, либеральной Свободной демократической партией и «зелёными». Бербок, которая по соглашению должна возглавить МИД, известна крайне критическим отношением к России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сопредседатель партии «зелёных» Анналена Бербок возглавит МИД в новом коалиционном правительстве Германии, её коллега по партии Роберт Хабек станет министром по делам климата и экономики. «Зелёные» также возглавят ведомства по охране окружающей среды, по делам семьи, пожилых людей и молодёжи. Министерствами здравоохранения и обороны будут руководить социал-демократы.