Женева, Швейцария, 26 ноября, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о спасении в странах Европы жизней почти 470 тыс. человек в возрастной группе 60 лет и старше благодаря вакцинации от COVID-19. Результаты соответствующего исследования опубликованы 25 ноября на сайте организации.

(сс) Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

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Речь идёт о людях старшего поколения, которые получили прививку и защитились таким образом от последствий заболевания. При оценке не учитывались граждане младше 60 лет и те, кто получил спасение от из-за косвенного воздействия вакцинации.

«COVID-19 привел к огромному количеству погибших в нашем регионе, но теперь мы можем категорически сказать, что без вакцины COVID-19 как инструмента сдерживания этой пандемии погибло бы гораздо больше людей», — сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Исследование охватило 33 страны Европейского региона ВОЗ, в том числе в 23 странах Евросоюза.