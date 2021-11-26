Москва, , 01:53 — REGNUM Чрезвычайно важно, чтобы российские СМИ освещали всю многогранность сербско-российских отношений. Такое мнение высказал 23 ноября во время прошедшей в пресс-центре ИА REGNUM презентации сборника «Косово, Сербия и Россия» сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич, лидер движения «Освобождение» Артем Фионов ©ИА REGNUM

По словам Джорджевича, президент Сербии Александр Вучич попытается переложить вину за будущее предательство Косово и Метохии на Россию.

«Он скажет — Россия предала Сербию, и поэтому нам некуда было деваться. Это был бы не первый такой случай. Поэтому Вучич внимательно следит за тем, чтобы в российских СМИ вещали только о том, что он желает услышать. Все сербские авторы, чьи статьи опубликованы в этом сборнике, в Сербии охарактеризованы как западные шпионы», — сказал политик.

Тем не менее, продолжил он, во всех опросах общественного мнения в Сербии более 80% населения выступает за поддерживание хороших отношений с Россией.

«Запад не может понять эту русскую мягкую силу в Сербии. Это наши многовековые отношения, наша традиция, вера, культура, генетические связи. Если Россия по вопросу Косово и Метохии поддержит предателя Вучича, она может потерять искреннего друга в лице сербского народа», — отметил Джорджевич.

Напомним, что ИА REGNUM издал сборник статей, посвященных Косово и Метохии.