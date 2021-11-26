Санто-Доминго, 26 ноября 2021, 01:34 — REGNUM Не менее восьми человек погибли в результате крушения лодки у восточного побережья Доминиканской Республики, 25 ноября сообщили на своей странице в Facebook военно-морские силы Доминиканы.

Иван Константинович Айвазовский. Кораблекрушение. 1898
Иван Константинович Айвазовский. Кораблекрушение. 1898

Еще 23 человек, которые находились на борту, были спасены. Информация об их состоянии не уточняется. По предварительным версии, инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий. Операция по поиску пропавших продолжается.

Плывшие в лодке люди намеревались нелегально добраться до Пуэрто-Рико.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября у берегов Шри-Ланки потерпел крушение пассажирский паром. В результате происшествия погибли шестеро человек.

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