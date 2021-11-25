Талукан, Афганистан, 26 ноября, 2021, 01:16 — ИА Регнум. Пятеро детей стали жертвами взрыва в провинции Тахар на северо-западе Афганистана, 25 ноября сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Трагедия произошла в административном центре региона городе Талукан. Взрывное устройство сработало, когда дети попытались перевезти его на рынок для дальнейшей продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в провинции Урузган в центральной части Афганистана взорвался снаряд, в результате чего погибли трое несовершеннолетних.

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