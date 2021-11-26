Белград, , 01:17 — REGNUM Визит президента Сербии Александра Вучича 25 ноября в Сочи и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным удачна с точки зрения предвыборного политического маркетинга. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Встреча Владимира Путина с Александром Вучичем Kremlin.ru

«Мы уже много раз видели, что Вучич всегда перед выборами в Сербии приезжает в Россию на встречу с Путиным. Но главный вопрос здесь касается сербской несистемной прозападно ориентированной оппозиции. Почему они никогда не пытались наладить контакт с Москвой и никогда не пытались организовать свой визит туда? Прозападная сербская оппозиция помогает Вучичу заработать политические баллы. Это не вопрос ни для Путина, ни для Вучича, это вопрос для оппозиции, которая не проявляет желания налаживать контакты с Россией», — отметил Мирович.

Напомним, что во время переговоров с сербским гостем президент России поблагодарил Вучича за то внимание, которое он уделяет развитию российско-сербских отношений, и пожелал ему успехов на выборах в апреле 2022 года.