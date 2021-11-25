Нью-Йорк, США, 26 ноября, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Знаком возвращения Америки после пандемии назвал президент США Джозеф Байден многотысячный парад на День благодарения в Нью-Йорке. Об этом американский лидер заявил 25 ноября в прямом эфире во время телефонного звонка корреспонденту телеканала NBC Элу Рокеру, который освещал парад в прямом эфире.

Дарья Драй ИА REGNUM Парад в День благодарения в Нью-Йорке

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Во время репортажа с корреспондентом связался президент США, и Эл Рокер спросил, с какими словами Байден хотел бы обратиться к американскому народу в праздничный день.

«Спустя два года вы вернулись, Америка вернулась. Нет ничего, с чем бы мы не смогли справиться», — так ответил американский лидер по телефону в прямом эфире.

Парад в честь Дня благодарения проходит в Нью-Йорке ежегодно, но в 2020 году из-за пандемии участие в мероприятии было ограничено, американцы могли только следить за трансляцией с места событий. В текущем году парад состоялся без каких-либо ограничений, на Манхэттене собрались десятки тысяч участников шествия. Для многих американцев парад на День благодарения стал символом победы Нью-Йорка над пандемией.

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