Багдад, , 01:08 — REGNUM Ирак эвакуировал 617 мигрантов, оказавшихся в Белоруссии, заявил представитель иракского МИД Ахмед аль-Сахаф в ходе брифинга.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Министерство продолжает прилагать усилия по эвакуации мигрантов, уже 617 иракцев вернулись домой», — заявил он.

Ранее премьер-министр страны подчеркивал важность принятия срочных мер по возращению граждан Ирака на родину. По его словам, беженцы оказываются под угрозой похищения и торговли людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в аэропорту Минска вылета в Ирак ожидают почти 200 беженцев. Тогда он заявлял, что эвакуационный рейс из Ирака до сих пор не прибыл.

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