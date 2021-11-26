Белград, , 01:08 — REGNUM Российская позиция по отношению к Косово и Метохии не меняется, и это не совсем подходит президенту Сербии Александру Вучичу, который по пунктам выполняет повестку Запада в этом направлении. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Александр Вучич и Владимир Путин Kremlin.ru

«В этой повестке остался еще один пункт — вступление Косово в ООН. Но, если я хорошо понял слова президента Путина, а он также юрист по образовании, позиция России по Косово не зависит от конъюнктуры. Если перевести это с языка юриспруденции и политики, это значит, что в силе остается резолюция 1244 СБ ООН, в соответствии с которой Косово и Метохия являются честью Сербии», — рассказал эксперт.

По словам Мировича, это подтверждает и тот факт, что в этому году сепаратистское Косово не осмелилось даже подать заявление на прием в Интерпол, так как там тоже большую роль играет позиция России.

«Встреча Вучича и Путина мне чем-то напоминает встречу президента России с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Есть такое впечатление, что российская политика, как и в случае Армении, различает народ страны и ее руководство. И армянский, и сербский народы ориентированы пророссийски, в то время как и армянский, и сербский лидеры — прозападные и пытаются лавировать между прорусскими настроениями собственного народа, экономической зависимостью от Москвы и идеологической направленностью», — подытожил Деян Мирович.

Напомним, что Владимир Путин во время встречи с сербским коллегой Александром Вучичем отметил, что Россия поддерживает позицию Белграда по косовскому урегулированию, и что он надеется, что ситуация в конечном итоге сложится таким образом, что она будет отвечать интересам всех людей, которые проживают в регионе.