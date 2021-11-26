Джакарта, , 00:56 — REGNUM Полицейские Индонезии задержала 24 человек, подозреваемых в финансировании террористической группировки, сообщает пресс-служба индонезийской полиции.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что 14 из них были членами организации, занимающейся коллекционированием оружия, еще десять человек входили в некий благотворительный фонд. Следствие предполагает, что эти организации переводили значительные средства на финансирование террористов. В ходе обысков полицейские изъяли около 944 млн рупий (около $70 тыс.) наличными.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Индонезии задержали пятерых человек, подозреваемых в участии в террористических группировках. В ходе обысков правоохранительные изъяли сумму денег, которая под видом пожертвований могла перечисляться террористам.