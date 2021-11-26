Лима, 26 ноября 2021, 00:35 — REGNUM Предложение объявить импичмент президенту Перу Педро Кастильо из-за его «моральной недееспособности» было выдвинуто группой оппозиционных депутатов чилийского парламента. Об этом 25 ноября передала радиостанция RPP.
Под документом поставили подписи 28 законодателей. Авторы инициативы обвиняют главу государства в том, что он незаконно использовал средства правительства региона Хунин для своей избирательной кампании.
Парламентарии также подозревают перуанского лидера в том, что он назначил в правительство людей, связанных с терроризмом, а также помог своим идеологическим союзникам получить повышения на военной службе. Педро Кастильо вступил в должность президента Перу в июле 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Перу был приведен к присяге Новый состав правительства страны.